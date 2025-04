Após a reunião dos cardeais no Vaticano, foi divulgada na manhã desta terça-feira uma atualização sobre o funeral do Papa Francisco. Foi confirmado que o funeral terá lugar no sábado, 26 de abril, às 9 horas da manhã (hora de Portugal Continental).

Começará também o primeiro de nove dias de luto. No final deste período, o conclave - o processo de escolha do novo Papa - terá início a partir de 5 de maio.

O Vaticano também confirmou que o corpo do Papa será levado para a Basílica de São Pedro para ser visto pelo público amanhã de manhã, a partir das 9 horas. O seu corpo encontra-se atualmente num caixão na capela da residência de Santa Marta, onde vivia.

Acompanhe AQUI todas as reações do mundo do desporto à morte do Papa Francisco.