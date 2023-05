O Papa Francisco vai estar em Lisboa de 2 a 6 de agosto, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, o Patriarcado de Lisboa revela as datas em que o Papa vai estar na capital portuguesa.

O evento começa logo no primeiro dia de agosto, mas o Papa Francisco só participará a partir do dia 2, e ficará depois até ao último dia.

«O sonho de realizarmos uma Jornada Mundial da Juventude em Portugal está prestes a cumprir-se. Para trás ficam muitos encontros, muitos desejos e interrogações, muito trabalho feito ao longo de anos. A formalização da data de chegada a Portugal do Papa Francisco, no próximo dia 2 de agosto, e da sua partida no dia 6 de agosto, são a confirmação da vontade expressa de que, o sucessor de Pedro se quer encontrar, mais uma vez, com os jovens do mundo inteiro. De que os quer escutar, ver e com eles rezar. Com todos», refere o comunicado, assinado por Manuel Clemente, Cardeal-Patriarca de Lisboa.