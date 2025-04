O velório do Papa Francisco foi marcado por um momento emocionante em que uma freira quebrou o protocolo e aproximou-se do caixão do Santo Padre, na Basílica de São Pedro.

Apenas cardeais, bispos e outras pessoas de um grupo restrito do Vaticano estavam autorizados a aproximarem-se do corpo para a última despedida, mas um segurança permitiu que a freira avançasse alguns metros e também prestasse uma última homenagem ao Papa. Com uma mochila verde às costas, a mulher esteve vários minutos junto ao corpo do Sumo Pontífice, visivelmente emocionada.

Geneviève Jeanningros, de 81 anos, é uma freira franco-argentina e amiga de longa data do Pap Francisco. Reside em Roma há mais de 50 anos e vive uma caravana com a comunidade do Luna Park em Ostia Lido. É uma defensora dos direitos da comunidade LGBTQ+.

Segundo Vatican News, Geneviève trabalha com as minorias, nomeadamente a comunidade LGBTQ+. A freira encontrava-se com o Papa às quartas-feiras e chegou a apresentar várias pessoas transexuais e homossexuais ao Santo Padre, num sinal de abertura da Igreja.