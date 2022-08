Paulo Futre foi hospitalizado neste domingo.

De acordo com a TVI, estação televisiva na qual fez recentemente a estreia como ator, o antigo jogador sentiu-se mal no funeral da mãe.

Futre foi transportado inicialmente para o Hospital do Barreiro, mas posteriormente transferido para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O presidente da Liga, Pedro Proença, já deixou uma mensagem de força para Paulo Futre:

«A vida pregou uma partida ao Paulo Futre. Foi com bastante apreensão que soubemos do estado de saúde do nosso Paulo.

Paulo Futre foi um dos melhores jogadores da história do futebol português, Embaixador da Liga Portugal e um dos principais embaixadores do nosso País.

Mais importante do que isso, Paulo Futre é um Amigo dos clubes, alguém que defendeu sempre o nosso Futebol.

Em meu nome e em nome da Liga Portugal, envio um grande abraço de força ao nosso Paulo, com a certeza absoluta que irá fintar esta partida do destino com a mesma alegria com que ultrapassava os adversários no relvado. Força, Paulinho!».