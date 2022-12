O presidente do Peru foi detido nesta quarta-feira.

Pedro Castillo foi destituído pelo Congresso, acusado de tentar executar um golpe de Estado, ao anunciar precisamente a dissolução deste órgão.

O anúncio da detenção foi feito pela própria Polícia Nacional do Peru, que se refere a Castillo como "ex-presidente", no comunicado publicado na rede social Twitter.

O parlamento do Peru aprovou esta quarta-feira uma moção de censura contra o presidente do país por “incapacidade moral”, com 101 dos 130 votos a favor, horas depois de Pedro Castillo ter anunciado a dissolução deste órgão, a criação de um “governo de emergência” e a instituição de um recolher obrigatório.