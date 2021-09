O italiano Dario Costa entrou para o livro de recordes do Guinness ao tornar-se no primeiro piloto de aviões a voar dentro de dois túneis separados por 360 metros.

O feito inédito do piloto de acrobacias aéreas aconteceu numa autoestrada no norte da Turquia, perto de Istambul, e é o concretizar de um sonho de vários anos.

O piloto de 41 anos levantou voo no interior do primeiro túnel, percorreu 2,26 quilómetros de distância (1,60 km em voo rasante nos túneis) em 44 segundos e a uma velocidade média de 245 km/h. Entre cada asa da aeronave e as paredes de cimento dos túneis distavam apenas quatro metros.

As ligeiras mudanças de direção do vento aliadas à sensibilidade do avião obrigaram Dario Costa a tempos de reação de 250 milésimos de segundo para efetuar correções de pilotagem milimétricas.

No fim, tudo correu bem e o piloto, com mais de duas décadas de experiência, confessou-se feliz e... muito aliviado.