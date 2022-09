O Governo recomendou a redução da velocidade máxima para os 100km/h (leia mais na Away).

Esta recomendação faz parte de um conjunto de medidas que o executivo quer apresentar para sensibilizar a população para a necessidade de redução do consumo energético.

Para além da limitação da velocidade máxima, o Governo recomenda ainda o recurso ao teletrabalho sempre que possível e a limitação da iluminação de edifícios (desligar luzes a partir das 22h no inverno e 23h no verão e no exterior à meia-noite).

Para já, refira-se, estas medidas são de carácter voluntário, o que significa que não serão impostas a nenhuma entidade.