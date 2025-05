André Ventura recebeu alta no Hospital de Faro, após um «espasmo esofágico». A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira por fonte hospitalar, citada pela CNN Portugal.

Pouco depois, o presidente do Conselho de Administração do Hospital de Faro falou aos jornalistas: «André Ventura está bem, foi um susto. Não tem sintomas. Teve uma indisposição e apresentava sintoma de alteração da tensão arterial, tendo sido aplicado o protocolo que se impõe para essa sintomatologia. Tudo foi despistado.

Na noite de terça-feira, em comunicado, o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Algarve esclareceu que o líder do Chega deu entrada no Serviço de Urgência do Hospital de Faro pelas 22:44 horas, «acompanhado pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação».

Nessa altura, o líder do Chega já não apresentava sintomas, recebendo recomendações de «repouso e vigilância».