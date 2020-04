O ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, Sergio Moro, informou esta sexta-feira que pediu a demissão.

Em conferência de imprensa, em Brasília, Moro acusou o Presidente da República Jair Bolsonaro de não o querer no cargo. Declarações sobre as quais pode ler mais no site da TVI24.

De seguida, Sergio Moro acusou Bolsonaro de estar a interferir na «política da Polícia Federal [PF]», isto porque o líder máximo brasileiro demitiu o chefe da PF, Maurício Leite.

O ministro demissionário continuou e acusou Bolsonaro de querer acesso privilegiado aos casos que estavam sob a tutela da Polícia Federal e que envolviam familiares ou aliados.

«Esse não é o papel da Polícia Federal. O Presidente disse-me expressamente, mais do que uma vez, que queria ter uma pessoa do contacto pessoal dele para quem pudesse ligar e obter informações e relatórios de inteligência. Seja o diretor seja um superintendente.