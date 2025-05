O Chega foi o partido mais votado nos círculos da emigração e assegurou mais dois deputados, assim como a AD.

O partido de André Ventura, que agora vai liderar a oposição, passa a somar 60 deputados, enquanto a AD, de Luís Montenegro, tem uma bancada com 91 parlamentares. O Partido Socialista é o terceiro mais representado, com 58 deputados.

No círculo fora da Europa, o Chega venceu com 20,78 por cento (20.202 votos), à frente da AD com 19,60 (19.054 votos) e PS com 13,50 (13.119 votos). Já no círculo da Europa, o Chega conseguiu 71.990 votos (28,20 por cento), à frente da AD com 37.406 votos (14,65) e do PS com 34.574 votos (13,54).