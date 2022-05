Uma fuga de gás nas obras da nova linha rosa do Metro do Porto, esta quarta-feira, obrigou à evacuação do Hotel Intercontinental e do Banco de Portugal, na Praça da Liberdade (leia mais na CNN Portugal).

Segundo fonte da Câmara Municipal do Porto adiantou à Lusa, as três válvulas que compõem a conduta de gás (Praça da Liberdade, Clérigos e Virtudes) já foram desligadas e intercetada a que originou a fuga. A ocorrência já foi resolvida.

Em comunicado, o Metro do Porto garantiu que «não há quaisquer danos pessoais ou materiais a registar» e revelou que os serviços da Portgás já estão a tratar da reparação da conduta.