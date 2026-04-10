Sabe qual é a cidade mais feliz de Portugal, segundo o ranking 2026?
Índice de Cidades Felizes de 2026 coloca a Maia no topo da lista nacional
Índice de Cidades Felizes de 2026 coloca a Maia no topo da lista nacional
A cidade de Copenhaga foi considerada a mais «feliz» do mundo em 2026.
De acordo com o Índice de Cidades Felizes, a capital dinamarquesa surge no topo da lista, já depois do Relatório da Felicidade das Nações Unidas ter entregue o prémio de país mais feliz do mundo à Finlândia.
Ora, no que toca às cidades portuguesas, a Maia é a mais bem colocada, na 69.ª posição, juntamente com outras sete localidades mencionadas: Matosinhos (111.º), Odivelas (114.º), Almada (124.º), Lisboa (159.º), Braga (166.º), Gondomar (199.º) e Funchal (225.º).
