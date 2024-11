O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Beja e Faro em alerta amarelo para as próximas horas, devido à chuva forte que deve afetar as regiões.

Segundo o IPMA, «uma depressão fria nos níveis altos da atmosfera» está na origem desta mudança do estado do tempo, que deve durar até à manhã de domingo. Estão previstos aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, em particular nas regiões do centro e sul.

O aviso amarelo em Faro e Beja mantém-se até às 15h, desta quinta-feira, regressando já amanhã (sexta-feira), entre as 3h e as 21h. Quanto a Lisboa e Setúbal, o aviso vai vigorar entre as 12h e as 18h de hoje (quinta-feira), sendo que em Santarém começa às 15h e termina às 21h.

Destacar ainda que os valores de precipitação devem andar entre os 10 e os 20 milímetros durante uma hora.