Portugal é o país da União Europeia com mais novos casos de covid-19 por milhão de habitantes nos últimos sete dias. Segundo o site de estatística Our World in Data, é ainda o segundo país do mundo com mais novos casos de infeção (ler mais na CNN Portugal).

A média diária de novos casos em Portugal é agora de 2.380 por milhão de habitantes, estando à frente da Alemanha, com 429, da Grécia, com 345, da França, com 343, e da Finlândia, com 335.

Ora, a nível mundial, Portugal só é superado pelo Taiwan, que tem uma média de novos de casos de 3.070.

No nível de mortes, Portugal tem também o maior valor da União Europeia e o segundo maior do mundo, seguido novamente de Taiwan.