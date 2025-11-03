MF Mundo
VÍDEO: meteoro atravessa e ilumina céus de Portugal
Fenómeno aconteceu por volta das 19h40 deste domingo e tornou-se viral nas redes sociais
Um meteoro voltou a iluminar os céus de Portugal, ao início da noite deste domingo, e tornou-se viral nas redes sociais.
O fenómeno foi avistado por volta das 19h40, em diversos pontos do país, como Aveiro, Coimbra ou até Évora. Recorde-se que um meteoro já tinha atravessado o país em maio do último ano, tendo caído na localidade de Castro Daire.
Assista aqui ao momento:
