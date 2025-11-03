Um meteoro voltou a iluminar os céus de Portugal, ao início da noite deste domingo, e tornou-se viral nas redes sociais.

O fenómeno foi avistado por volta das 19h40, em diversos pontos do país, como Aveiro, Coimbra ou até Évora. Recorde-se que um meteoro já tinha atravessado o país em maio do último ano, tendo caído na localidade de Castro Daire.

Assista aqui ao momento: 

RELACIONADOS
Piratas ao poder: Coquimbo faz história e é campeão do Chile
Abel Ferreira joga com suplentes e também vence: «É jogo a jogo»
Sporting viaja para Turim com Salvador Blopa, mas Fresneda fica em terra