A noite desta terça-feira ficou marcada por um momento difícil de explicar por palavras. Através das redes sociais, um vídeo publicado mostra dezenas de pessoas em motas, a circularem em contramão, na Marginal, em Lisboa.

Nas imagens é possível assistir a uma série de manobras perigosas entre os carros, primeiro no sentido correto da estrada e depois, em contramão. Entre subir passeios e com apenas uma roda no asfalto, as motas causaram o pânico junto dos condutores, que buzinaram e inclusive gritaram «polícia» aos indivíduos que seguiam em duas rodas.

Veja aqui o momento: