Se tem combustível no tanque até ao início da próxima semana, o melhor é esperar por segunda-feira para abastecer, dia em que o litro de gasóleo e de gasolina deverá cair consideravelmente.

Segundo a AWAY (pode ler a informação mais detalhada aqui), as previsões apontam para uma descida de 10 cêntimos no gasóleo e de 8 na gasolina 95. Significa isto que os dois combustíveis serão vendidos por valores médios a rondar os 1,55 euros por litro.

Para esta descida considerável contribuíram a descida da cotação do petróleo Brent, transacionado ao longo da semana abaixo dos 80 dólares por barril, bem como a desvalorização do dólar.