António José Seguro foi eleito Presidente da República este domingo, com 66,82 por cento dos votos, na segunda volta das eleições presidenciais, batendo André Ventura, que recolheu 33,18, segundo os resultados provisórios.

Com 3.482.481 votos, Seguro, que vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, tornou-se no presidente mais votado de sempre, superando os 3.459.521 de Mário Soares no sufrágio de 1991.

O candidato apoiado pelo PS ganhou com uma maioria de dois terços e mais do que duplicou a votação em relação à primeira volta. Seguro conquistou 18 distritos e duas regiões autónomas dos Açores da Madeira, venceu 303 concelhos e mais de 2.900 freguesias.

«O povo português é o melhor povo do mundo»

«A primeira palavra é simples: o povo português é o melhor povo do mundo. Excelente, de uma responsabilidade cívica enorme e de um apego aos valores da democracia», disse Seguro, que prometeu não esquecer nem abandonar as vítimas mortais e as populações afetadas pelo mau tempo.

«Ventura? A partir desta noite deixámos de ser adversários, e temos agora o dever partilhado de trabalhar por um Portugal mais desenvolvido e mais justo.»

«Prometi a lealdade e cooperação institucional com o Governo. Cumprirei a minha palavra. Jamais serei um contrapoder, mas serei um Presidente exigente com as soluções e com os resultados», afirmou ainda.