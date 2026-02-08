António José Seguro vence a segunda volta das eleições presidenciais com uma grande vantagem sobre André Ventura, candidato do Chega.

Segundo as projeções da Pitagórica/ICS/Iscte/GfK para TVI/CNN, Seguro será eleito o novo Presidente da República, ao recolher entre 67.0 a 71.4 por cento dos votos. Já Ventura, terá uma votação entre 28.6 a 33.0 por cento.

A abstenção, de acordo com a projeção, vai situar-se entre 37.5 e 42.5 por cento.

António José Seguro – 67.0 a 71.4

André Ventura – 28.6 a 33.0

Ficha técnica

«Sondagem Pitagórica/ICS/ISCTE/GfK Metris para a TVI/CNN, realizada no dia 8 de fevereiro de 2026, com o objetivo de identificar o resultado da votação para o 2º escrutínio das eleições para a Presidência da República em 2026.

Universo constituído por eleitores que participaram no ato eleitoral em Portugal Continental. Com recolha através de simulação de voto em urna, a amostra é constituída por 26584 entrevistas, recolhidas em 27 freguesias.

A margem de erro máxima para um intervalo de confiança de 95%, com uma amostra aleatória, é de +/- 0.60%.»