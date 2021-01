Marcelo Rebelo de Sousa está em isolamento profilático depois de ter estado em contacto com um caso positivo de covid-19, informou esta quarta-feira a Presidência da República (pode ler mais no site da TVI24).

«O Presidente da República, que teve contacto, na passada segunda-feira, com um elemento da Casa Civil, cujo resultado positivo ao SARS-CoV-2 foi conhecido esta manhã, encontra-se em isolamento profilático preventivo, aguardando as diligências das autoridades de saúde, que estão a proceder à análise de risco», pode ler-se na nota publicada.

Refira-se que Marcelo esteve na terça-feira à noite no Centro Cultural de Belém a assistir ao concerto inaugural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Esta noite, o Presidente tem um debate marcado com André Ventura.