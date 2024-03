A primavera começou esta quarta-feira, com previsões de céu muito nublado, aguaceiros, mas as temperaturas devem chegar aos 25 graus.

«As previsões para o primeiro dia de primavera são de céu muito nublado, aguaceiros em especial no interior norte e centro, possibilidade de ocorrência de trovoadas, em especial do norte e centro, e vento fraco a moderado», adiantou Patrícia Gomes meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, à LUSA.

A hora vai também mudar, no dia 31 de março, e desta forma os relógios vão ser adiantados uma hora.

A partir de quinta-feira, segundo Patrícia Gomes, as temperaturas vão subir, podendo atingir na sexta-feira temperaturas acima dos 25 graus em algumas regiões do país.

No dia 20 de junho, a primavera dará lugar ao verão.