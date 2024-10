Pedro Nuno Santos anunciou que o PS deverá viabilizar o Orçamento do Estado para 2025, evitando a possibilidade de eleições antecipadas. O secretário-geral do Partido Socialista diz que vai propor a abstenção na votação do documento à Comissão Política do PS, admitindo que a «política exige escolhas difíceis».

O líder socialista justificou-se com a possibilidade novas eleições Legislativas (as terceiras em três anos), bem como o «sentido de Estado» do PS.

Assegurando que o PS tem defendido os portugueses desde que assumiu a oposição ao Governo e que o partido é a «principal alternativa ao PSD», o secretário-geral do PS relembrou que o PSD votou contra os Orçamentos do Estado nos anos de governação socialista. Disse ainda que este «Governo é mais minoritário do que nunca» e «dependente» do PS.

O partido CHEGA já tinha anunciado o voto contra o Orçamento do Estado. Leia mais sobre o assunto na CNN Portugal.