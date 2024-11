O Parlamento da Austrália aprovou, esta quinta-feira, um projeto de lei para impedir o uso de redes sociais por jovens com menos de 16 anos.

Depois de o projeto de lei ter sido votado na quarta-feira pela câmara baixa do parlamento australiano, a Câmara dos Representantes, com 102 deputados a votarem a favor, com 13 votos contra, esta quinta-feira houve também aprovação por parte da câmara alta, o Senado. Foram 34 votos a favor e 19 contra. Após a aprovação no Senado, Câmara dos Representantes ainda não endossou as emendas ali feitas. Porém, isto tratar-se-à apenas de uma formalidade.

A aprovação aconteceu no último dia de sessão parlamentar de 2024, depois de meses de um intenso debate público e de um processo parlamentar apressado: o projeto de lei foi apresentado, debatido e aprovado em cerca de uma semana.

O projeto de lei não especifica a que empresas é aplicada a legislação, mas a ministra das comunicações, Michelle Rowland, adiantou que o Facebook, o Instagram, o TikTok, o Snapchat, o X e o Reddit poderão ser parte significativa dos abrangidos. Mas a lista pode não ficar por aí.

De acordo com a nova lei, as empresas de tecnologia devem tomar medidas razoáveis para impedir que utilizadores com menos de 16 anos usem redes sociais, sob a pena de enfrentarem multas de quase 50 milhões de dólares australianos (cerca de 30 milhões de euros).

Esta trata-se da ação mais dura a nível mundial para uma situação que já ditou restrições por parte de outros países, mas sempre sem responsabilizar as empresas por violações de uma proibição nacional.

«Sabemos que as redes sociais podem ser uma plataforma para pressão de grupos, um gatilho de ansiedade, um veículo para burlões. E o pior de tudo, uma ferramenta para predadores online», disse o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, referindo-se ao limite de idade de 16 anos porque os jovens dessa idade são mais capazes de identificar «as falsidades e o perigo».

A legislação deverá entrar em vigor no final de 2025 e as empresas tecnológicas têm um ano para resolver as questões em torno das restrições de idade, antes que as sanções sejam aplicadas.