Idade da reforma sobe para os 66 anos e 11 meses em 2027
Subida de dois meses resulta do aumento da esperança média de vida aos 65 anos, segundo os dados provisórios divulgados pelo INE
A idade da reforma vai voltar a subir em Portugal. Em 2027, quem quiser aceder à pensão sem qualquer penalização terá de trabalhar até aos 66 anos e 11 meses, mais dois meses do que o exigido em 2026, de acordo com os cálculos feitos a partir dos dados provisórios divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
A atualização resulta do valor agora conhecido para a esperança média de vida aos 65 anos, indicador que determina anualmente a idade legal de acesso à pensão. Para o triénio 2023-2025, o INE estima que um cidadão de 65 anos possa viver, em média, mais 20,19 anos, um acréscimo de 0,17 anos face ao período anterior.
Desde a pandemia que a idade da reforma regista variações mais acentuadas. A mortalidade elevada associada à covid-19 levou a que, em 2023, o patamar recuasse de forma inédita para os 66 anos e quatro meses. Em 2024 manteve-se estável e voltou a subir em 2025 (66 anos e sete meses) e em 2026 (66 anos e nove meses).
Recorde-se que, até 2013, a idade da reforma estava fixada nos 65 anos. Em 2014 subiu para os 66 e passou a estar indexada à evolução da esperança média de vida aos 65 anos.
Apesar desta subida, é possível reformar-se mais cedo sem penalização para quem acumule mais de 40 anos de descontos: por cada ano além desse limite, a idade pessoal da reforma desce quatro meses, podendo mesmo permitir a saída antes dos 65 anos.
Já quem optar por uma reforma antecipada sem cumprir esse critério enfrentará um corte ainda maior a partir de janeiro. O chamado fator de sustentabilidade será de 17,63 por cento, superior aos 16,93 por cento aplicados em 2025.