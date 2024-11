A população de Paiporta, uma das localidades mais afetadas pelas cheias na região de Valência revoltou-se perante a visita dos Reis de Espanha, acompanhado de Pedro Sánchez, chefe do Governo, neste domingo.

Face à situação dramática (mais de 200 mortos confirmados) e pedidos de mais apoio, os populares enfrentaram os responsáveis políticos com arremesso de objetos, entre eles pedras, lama e incontáveis insultos.

No entanto, a postura do Rei de Espanha foi diferente da do socialista Pedro Sánchez. Felipe VI quis dialogar com populares apesar dos insultos, mas Sánchez acabou por 'escapar' à multidão e sair do local de carro, sob proteção policial. Foi-lhe atirado um pau.

Momento en el que le tiran un palo a Pedro Sánchez en su visita a Paiporta, Valencia. pic.twitter.com/DocRj0vROU — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 3, 2024

O carro onde seguia Pedro Sánchez foi visado pelos populares e acabou bastante danificado. Apesar de ser blindado, ficou com os vidros partidos.

Sánchez huyendo por patas.



CAGAO. DA LA CARA pic.twitter.com/WFHoLyoguB — Pulpo (@pulpista) November 3, 2024

Num comunicado divulgado pela imprensa espanhola, Sánchez condenou o sucedido. A Rainha Letícia, esposa de Felipe VI, estava bastante emocionada e foi vista a chorar. Foi até reconfortada por alguns populares, como mostra este vídeo do El País.