Costuma exceder-se nos festejos das vitórias do seu clube?

Bebe até esquecer após aquela derrota dura?

O ideal seria mesmo rever esse comportamento, certo? Ok, mas se isso não é fácil temos uma boa notícia para si!

Uma farmacêutica sueca está, há mais de 30 anos, a desenvolver um medicamento que promete curar a ressaca e reduzir os efeitos do álcool. O fármaco começou a ser comercializado no Reino Unido a partir desta segunda-feira e se for tomado após o primeiro copo poderá eliminar do organismo até 70 por cento do álcool em apenas uma hora.

Leia mais sobre esta notícia em CNN Portugal.