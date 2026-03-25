O antigo administrador do BES e presidente do Banco de Investimento do grupo, José Maria Ricciardi, morreu na terça-feira aos 71 anos.

A notícia da morte de José Maria Ricciardi foi avançada inicialmente pelo jornal Eco e também confirmada por fonte próxima da família, à Lusa.

De acordo com o jornal Eco, o antigo administrador do BES, voz crítica da gestão de Ricardo Salgado, morreu vítima de doença prolongada.

José Maria Ricciardi teve ligação, a nível desportivo, ao Sporting. Em 2018, foi candidato à presidência do clube verde e branco, tendo sido derrotado por Frederico Varandas, atual presidente dos leões. Foi, também, membro do Conselho Fiscal durante vários anos.