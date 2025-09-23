MF Mundo
Há 27 min
Casa de Roberto Martínez em Cascais assaltada
Ladrões levaram 100 mil euros em joias e relógios no sábado
Ladrões levaram 100 mil euros em joias e relógios no sábado
A casa de Roberto Martínez, em Cascais, foi assaltada no passado sábado.
Segundo a CNN Portugal, os ladrões terão entrado pela cozinha da casa do selecionador nacional e levaram 100 mil euros em joias e relógios.
O técnico espanhol, de 52 anos, tem contrato com a Federação Portuguesa de Futebol até 2026.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS