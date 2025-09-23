A casa de Roberto Martínez, em Cascais, foi assaltada no passado sábado.

Segundo a CNN Portugal, os ladrões terão entrado pela cozinha da casa do selecionador nacional e levaram 100 mil euros em joias e relógios.

O técnico espanhol, de 52 anos, tem contrato com a Federação Portuguesa de Futebol até 2026.

