Vitória judicial para Rui Pinto - o pirata informático e principal personagem do processo 'Football Leaks' foi absolvido de 241 crimes, no Juízo Criminal Central de Lisboa. O acórdão do segundo processo relacionado com o Football Leaks foi lido nesse local nesta quarta-feira.

A juíza responsável pelo caso criticou a atuação do Ministério Público (MP), dizendo que Rui Pinto foi julgado pelos mesmos factos duas vezes. A mesma entende que o MP violou as garantias de defesa do arguido, declarando invalidade e inconstitucionalidade da acusação.

Rui Pinto respondeu por dezenas de crimes de acesso ilegítimo qualificado, de violação de correspondência agravados e de dano informático. Em causa, o alegado acesso a emails e documentos do Benfica, FC Porto, Liga de Futebol, Autoridade Tributária ou da Rede Nacional de Segurança Interna, entre outros visados.

Rui Pinto foi condenado no caso 'Football Leaks', em setembro de 2023, pelo Juízo Central Criminal de Lisboa, a quatro anos de prisão com pena suspensa, por crimes semelhantes.

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