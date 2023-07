A Polícia Judiciária tem realizado na manhã desta quarta-feira buscas que visam Rui Rio e outros dirigentes e ex-funcionários do PSD por suspeitas dos crimes de peculato e abuso de poderes por alegada utilização indevida de dinheiros públicos na anterior gestão do partido.

A informação foi confirmada pela CNN Portugal, que refere que o ex-presidente do PSD é um dos principais visados nesta operação. O Ministério Público considera ter reunido fortes indícios da prática de crimes que incluíram um alegado esquema de pagamento de ordenados a funcionários do PSD com recurso a verbas da Assembleia da República que tinha de ser destinadas exclusivamente a cargos de assessoria de grupos parlamentares. Uma informação que pode consultar mais ao detalhe em CNN Portugal.