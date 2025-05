O líder da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, foi atingido com pó verde por dois ativistas, durante um comício em Lisboa, este domingo.

Tudo aconteceu quando dois jovens subiram ao palco enquanto Rui Rocha discursava. Os ativistas exibiram um cartaz contra os combustíveis fósseis e, depois de uma troca de palavras com o líder da IL, um deles atirou tinta verde contra a cara e o dorso de Rocha. De seguida, os jovens foram retirados do palco por elementos do staff do partido.

Já sem o blazer, mas ainda com tinta no rosto e na camisa, o líder da IL afirmou que todos têm o direito a falar.

A IL vai apresentar queixa contra os ativistas.