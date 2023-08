Yevgeny Prigozhin, líder do Grupo Wagner, estava na lista de passageiros de um avião caiu esta quarta-feira na Rússia, avançam as agências do país, que citam o Ministério das Emergências russo.

Segundo as autoridades, todas as 10 pessoas que seguiam a bordo morreram. A agência RIA Novosti adianta que foram encontrados oito corpos, mas ainda não foi confirmada a identidade de qualquer vítima mortal.

LEIA MAIS NA CNN PORTUGAL

«De acordo com o Ministério das Emergências o avião privado Embraer Legacy caiu perto da vila de Kuzhenkino, na região de Tver, num voo de Moscovo para São Petersburgo. Havia dez pessoas a bordo, incluindo três membros da tripulação. De acordo com a informação preliminar todas as pessoas a bordo morreram», lê-se.

O avião, que segundo a Kommersant tinha sido comprado pelo Grupo Wagner em setembro de 2020, incendiou-se após bater no chão, menos de 30 minutos depois de ter descolado.