O primeiro-ministro português informou nesta quinta-feira que Portugal disponibilizou um conjunto de militares para se juntarem à NATO nos países vizinhos da Ucrânia e da Rússia.

Neste quadro temos um conjunto de elementos que estão disponibilizados, com uma prontidão de cinco dias, para serem colocados sob ordens do Comando da NATO para realizarem missões de dissuasão», disse António Costa numa conferência de imprensa em São Bento após reunir com o ministro dos Negócios Estrangeiros, com o ministro da Defesa e com o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.