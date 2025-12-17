O Governo aprovou o aumento do salário mínimo nacional para os 920 euros já a partir de janeiro de 2026, anunciou o ministro da Presidência após o Conselho de Ministros.

Trata-se de um aumento de 50 euros face aos 870 euros em vigor em 2025, tal como já tinha acontecido em 2025 face a 2024, quando o salário mínimo era de 820 euros.

