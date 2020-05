Dois peregrinos – um homem e uma mulher – foram impedidos pela GNR e por vigilantes de entrarem no Santuário de Fátima, poucos instantes antes de as cerimónias da peregrinação de maio começarem, escreve a TVI24.

O homem, que já tinha sido avisado pelos seguranças presentes, saltou as grades na zona norte do recinto para chegar à Capelinha das Aparições, de acordo com a diretora de comunicação do Santuário de Fátima, Carmo Rodeia.

Uma mulher também tentou chegar à mesma zona, gritando «Deus ajuda-me», de acordo com a Lusa.

As duas pessoas estão retidas pela GNR.