Os efeitos da Depressão Leonardo multiplicam-se em vários pontos do país. Entre as mais graves consequências está a morte de um homem de 70 anos, que caiu de um telhado que arranjava em Cernache do Bonjardim, Sertã.

Além disso, a presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, no distrito de Steúbal, confirmou esta quinta-feira que a segunda volta das eleições presidenciais será adiada naquele concelho para daqui a uma semana, dia 15 de fevereiro. Há mais apelos semelhantes noutras autaquias.

A região Centro e da Lezíria do Tejo tem sido das mais afetadas nesta quinta-feira, sobretudo por cheias. A Proteção Civil ativou hoje o alerta vermelho para a bacia do Tejo devido à subida abrupta do caudal, provocada pelas descargas das barragens, o que coloca em risco zonas ribeirinhas.

A Proteção Civil alertou ainda para o risco agravado de inundações e cheias, na sexta-feira e no sábado, devido à subida dos caudais da maioria dos rios e às descargas de barragens espanholas.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE O MAU TEMPO NA CNN PORTUGAL.