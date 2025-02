Foi sentido um novo sismo no território de Portugal Continental, nesta terça-feira, um dia depois de um abalo de 4,7 com epicentro a Sudoeste do Seixal.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este sismo teve uma magnitude 2,4 na escala de Richter.

Foi registado pelas 10h36 nas estações da Rede Sísmica do Continente. O epicentro do sismo foi localizado a cerca de 12km a Sudoeste do Seixal. Foi sentido com intensidade máxima II/III, na escala de Mercalli modificada, no concelho de Sesimbra, em Setúbal.

O abalo foi também sentido, com menor intensidade, nos concelhos de Lisboa, Almada e Palmela. Ainda de acordo com o IPMA, não provocou danos pessoais ou materiais.

Praticamente uma hora depois, ocorreu um novo sismo, de menor magnitude (1,8), pelas 11h34.