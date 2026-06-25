Dois sismos de magnitude superior a 7 abalou a Venezuela e vários países daquela região do continente americano.

Segundo o USGS, o sistema geológico dos Estados Unidos, os abalos tiveram lugar no Estado de Yuracuy, a cerca de 250 quilómetros da capital Caracas e perto da zona costeira.

O primeiro tremor de terra teve a magnitude de 7.2 e foi registado a uma profundidade de 21,9 quilómetros às 18h04 locais. Menos de um minutos depois, a poucos quilómetros de distância, foi registado outro, de 7.5, a 10 quilómetros de profundidade.

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Várias estruturas que desabaram em Caracas e noutras povoações e há registo de feridos.