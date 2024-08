Na madrugada desta segunda-feira, às 5h11, sentiu-se em Portugal um sismo de magnitude 5.3 na escala de Richter.

Em comunicado, o IPMA confirmou o fenómeno, que teve o epicentro no Oceano Atlântico, a 58 quilómetros a oeste de Sines, com uma profundidade de 10,7 quilómetros.

«O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 26-08-2024 pelas 05:11 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 5.3 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 60 km a Oeste de Sines. Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) na região de Sines, tendo sido sentido com menor intensidade na região de Setúbal e Lisboa», pode ler-se no comunicado oficial do IPMA.

O sismo foi sentido principalmente na Área Metropolitana de Lisboa, mas com maior intensidade na zona da Península de Setúbal.Por outro lado, locais como o litoral algarvio, litoral Centro e Norte, até ao Porto, sentiram o sismo, mas com menor intensidade.

De referir que a Proteção Civil não deu conta de qualquer vítima, mas referiu à agência Lusa que recebeu vários contactos durante a madrugada.

«Recebemos muitas chamadas sobretudo de pessoas que queriam saber o que se passava e o que deviam fazer. A esta hora [06:00] ainda não conseguimos contabilizar o número de chamadas recebidas. Temos só informação a esta hora de uma situação numa rua de Sesimbra em que vão ser avaliadas possíveis fissuras em edifícios», constatou o comandante José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).