Foram registadas 1.800 ocorrências só em Portugal continental, até às 12 horas desta quinta-feira, devido ao mau tempo provocado pela depressão «Elsa».

Os dados foram reportados pela Proteção Civil, e dizem respeito a um período iniciado às 15 horas de quarta-feira.

Ainda de acordo com a mesma fonte, os distritos mais afetados são Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Viseu.

O mau tempo já provocou também cerca de duas dezenas de desalojados, sobretudo devido à queda de árvores sobre casas.

As autoridades estão ainda preocupadas com as bacias hidrográficas do Tâmega, Mondego, Águeda, Douro e Lima, devido à possibilidade de cheias.

Leia tudo sobre o mau tempo no site da TVI24.