Ao nono dia de missão, a NASA divulgou novas imagens captadas no domingo pela sonda Perseverence em Marte. As fotografias mostram um cenário em tudo idêntico a um deserto, com várias rochas e areia.

Refira-se que a principal missão da sonda Perseverance em Marte é recolher vestígios de vida microbiana no planeta vermelho.

Veja as imagens na galeria acima associada.