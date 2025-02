Esta terça-feira, um tiroteio fez cerca de uma dezena de mortos numa escola para adultos em Orebro, na Suécia, chamada Risbergska.

De acordo com as autoridades locais, o atirador é um homem de 35 anos e acredita-se que esteja entre as vítimas mortais. O ataque ocorreu por volta das 12h30 (hora local, mais uma do que em Lisboa) e segundo a mesma fonte, o suspeito não era conhecido da polícia e não havia qualquer indício de motivação terrorista.

Até ao momento foram contabilizadas 10 vítimas no pior tiroteio escolar de sempre na Suécia, mas nenhuma é menor de idade. Há ainda, no mínimo, seis indivíduos no hospital

A escola situa-se a cerca de 200 quilómetros de Estocolmo num campus que também alberga outras escolas de crianças. Na escola é possível ter aulas de sueco para imigrantes, formação profissional e aulas para pessoas com deficiências intelectuais.

«Isto é o tipo de coisas que vemos acontecer noutros países e pensamos que não acontece no nosso», disse Gunnar Strömer, ministro da Justiça da Suécia.