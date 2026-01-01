Pelo menos 40 pessoas morreram e 100 ficaram feridas numa explosão, seguida de incêndio, num bar de uma estância de ski, na Suíça. O último balanço é avançado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano, que cita as autoridades suíças e afirma que está a verificar se há cidadãos italianos entre os mortos ou feridos. As autoridades suíças ainda não confirmaram oficialmente um número exato de vítimas mortais. Um chefe da polícia local disse, no entanto, numa conferência de imprensa que o número ascende a «várias dezenas».

De acordo com a Sky News, o Governo italiano diz que muitas vítimas ainda não podem ser identificadas devido à gravidade das queimaduras.

Um helicóptero da Proteção Civil italiana, com uma equipa de resgate a bordo, tem estado a apoiar as autoridades locais.

Crans-Montana situa-se no sudoeste da Suíça e é um destino turístico popular. As autoridades suíças declararam o estado de emergência.

