O Festival Super Bock Super Rock, previsto para este fim de semana no Meco, vai ter lugar na Altice Arena, em Lisboa, anunciou Luís Montez, da promotora Música no Coração.

«Vamos montar já tudo na Altice Arena para que na quinta-feira os concertos voltem onde já fizemos algumas edições do Super Bock Super Rock. Temos os artistas, temos os técnicos, temos muita gente a trabalhar e nós não desistimos», disse o promotor.

A organização do evento já tinha abdicado do campismo, que não era permitido pela Proteção Civil e também não recebeu autorização para o estacionamento no Meco, devido ao elevado risco de incêndio.

Note-se que após a reunião com a Proteção Civil,o primeiro-ministro António Costa lembrou que até à meia-noite de sexta-feira está em vigor o estado de contingência que implica a proibição de eventos em todas as zonas florestais, «com exceções», e que estas terão de ser avaliadas pelas autoridades competentes.

«Em primeiro lugar está a segurança das pessoas, temos que cumprir. Eu acho que é preferível deslocalizar do que cancelar», sublinhou Luis Montez.

«Estamos há três anos a trabalhar neste evento mas a lei é a lei. Não querem abrir nenhuma exceção, nem para o estacionamento, por isso fomos forçados a deslocalizar o festival para Lisboa, para a Altice Arena», explicou.

As datas e o cartaz do festival não sofrem quaisquer alterações e os bilhetes já adquiridos são válidos para a Altice Arena. O evento decorre entre quinta-feira e domingo e vai contar com a presença de vários artistas, entre eles ASAP Rock, Foals, DaBaby ou C. Tangana.