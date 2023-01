Organizações de 15 países europeus começaram esta quinta-feira a recolher as assinaturas necessárias para sugerir à Comissão Europeia a proibição de venda de produtos de tabaco e nicotina.

Em comunicado, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) explicou que terão até 15 de janeiro de 2024 para reunir o milhão de assinaturas precisas para «abolir a venda de produtos de tabaco e nicotina para as próximas gerações».

«Uma vez alcançado um milhão de assinaturas distribuídas em, pelo menos, sete países da UE, a Comissão Europeia é obrigada a avaliar as medidas e a decidir se poderão entrar na engrenagem de negociação das políticas da EU», refere ainda SPP.

O projeto, diga-se, é liderado pela Organização Não Governamental (ONG) espanhola Nofumadores e pela ENSP (European Network for Smoking and Tobacco Prevention), em colaboração com organizações de 15 países europeus, entre as quais a Sociedade Portuguesa de Pneumologia.