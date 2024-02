Taylor Swift, cantora e compositora norte-americana, é presença assídua nos jogos dos Kansas City Chiefs, onde joga o namorado Travis Kelce desde que chegou à NFL em 2013.

Por isso, não podia falhar o evento desportivo do ano nos Estados Unidos: o Super Bowl, onde o mais-que-tudo ia tentar defender o título conquistado no ano passado.

Após quatro concertos em quatro dias seguidos em Tóquio, o último na véspera da final da NFL, a mulher que foi considerada a personalidade do ano para a revista Time, fez as malas, meteu-se num jato e voou até Las Vegas. E, ao final da tarde no Nevada, noite em Portugal, lá estava ela, numa tribuna, para dividir o protagonismo com os gladiadores lá em baixo.

Como é habitual, Taylor Swift sofreu e vibrou com o jogo da bola oval com o entusiasmo de um adepto fanático.

Como naquele momento, a escassos segundos do final do quarto período, Travis Kelce recebeu a bola e conquistou jardas importantes que deram condições para o pontapé de Butker que forçou o prolongamento.

Mas não só! Numa pausa do jogo mostrou que também alinha em desafios: filmada com um copo de cerveja na mão, mostrou, orgulhosa, que também está à altura desse desafio.

No final, a estrela da música estava nas nuvens. Não propriamente pelo que bebeu, mas sim pela vitória dos Kansas City Chiefs: o quarto Super Bowl, terceiro nos últimos cinco anos.

Depois de vibrar na companhia da sua entourage, desceu até ao relvado para abraçar e beijar Travis Kelce, o namorado que é capitão dos Kansas City Chiefs.