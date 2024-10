Foram mais de 1.600 as ocorrências registadas entre as 18 horas de terça-feira e as 10 horas desta quarta-feira, muito motivadas pelos efeitos da tempestade Kirk.

O mau tempo fez-se sentir, sobretudo, no Norte do país, afetando principalmente a Área Metropolitana do Porto, o Alto Minho e a Sub-Região do Cávado.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), das 1.608 ocorrências registadas no período em questão, 77 por cento são quedas de árvores.

Nestas ocorrências foram empenhados 4.773 operacionais. A Área Metropolitana do Porto é a mais afetada, com 454 ocorrências.

Além da queda de árvores, houve várias estradas – incluindo autoestradas – cortadas, escolas a fechar e falhas de eletricidade.

