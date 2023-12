O estado do tempo vai piorar em Portugal continental até esta quinta-feira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) está prevista precipitação (forte e persistente nalguns pontos do país, com especial destaque para Minho e Douro litoral, progredindo para a região sul), queda de neve acima dos 1.400 metros e vento com rajadas até 70 km/h na faixa costeira norte do Cabo Raso e nas terras altas.

No litoral Norte e Centro estão ainda previstas ondas com 4 a 5 metros e há possibilidade de formação de gelo e geada no interior Norte e Centro.