As temperaturas vão voltar a subir com a chegada do fim de semana. Se a maioria dos distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo por causa das altas temperaturas nesta quinta-feira, na sexta-feira o aviso será elevado para laranja em cinco distritos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu até ao final de sábado o seguinte nível de aviso para Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda e Castelo Branco.

A partir desta sexta-feira - e além também de Évora, Porto, Viana do Castelo, Beja, Portalegre e Braga - Setúbal, Santarém, Coimbra e Aveiro estarão também sob aviso amarelo, sendo que Lisboa, Leiria e Faro são os únicos distritos sem previsão de aviso.

No sábado, as temperaturas deverão ultrapassar os 40º em algumas regiões do interior e as noites serão tropicais.