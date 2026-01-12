O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou onze distritos de Portugal continental sob aviso amarelo até terça-feira, devido à previsão de chuva e ventos fortes.

Já a partir das 21h desta segunda-feira, Viana de Castelo e Braga ficam com aviso amarelo, sendo que entre a meia-noite e as 9h passam a também estar sob alerta os distritos de Faro, Porto, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro e Coimbra, tal como pode ler na CNN Portugal. Esperam-se rajadas de vento até 75 km/h na faixa costeira e até 90 km/h nas serras.

Nota também para o aviso amarelo por causa da chuva entre as 18h desta segunda-feira e a meia-noite de terça-feira nas regiões montanhosas da Madeira, assim como as costas norte e sul da ilha e de Porto Santo.

O IPMA já tinha emitido avisos laranja para o grupo ocidental dos Açores (Flores e Corvo) devido à agitação marítima forte até às 12h desta segunda-feira.